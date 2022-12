Le fonds solidaire Amundi Finance et Solidarité célèbre ses 10 ans

(Boursier.com) — Amundi , leader européen de la gestion d'actifs avec 1 895 milliards d'euros sous gestion, célèbre les 10 ans du fonds solidaire Amundi Finance et Solidarité. Fort de son succès, avec à ce jour près de 500 millions d'euros d'encours sous gestion, le fonds a permis, en dix ans, à 53 entreprises solidaires de se développer sur la base d'un modèle économique pérenne.

Créé en 2012, le fonds Amundi Finance et Solidarité s'impose aujourd'hui comme le fonds leader en France de sa catégorie en termes d'encours sous gestion. La stratégie du fonds repose sur une priorité - "Impact First", qui consiste à sélectionner des entreprises non cotées essentiellement françaises, dont l'objectif est d'avoir un impact positif sur la société et l'environnement autour de la thématique du "prendre soin" :

-Prendre soin des hommes et des femmes les plus fragiles en leur donnant accès à un logement décent, un emploi reconnu, des soins appropriés, une formation adaptée ;

-Prendre soin de l'environnement avec la préservation des terres et des forêts, et une attention plus grande à l'utilisation des ressources naturelles et à la production de déchets grâce à l'économie circulaire.

En alliant rendement financier et impact social, le fonds a permis, depuis sa création, de créer et préserver près de 59.833 emplois, de loger 13.436 personnes, d'en former 126.007, de donner accès aux soins à 408.875 personnes fragiles ou encore de préserver 1.186 hectares de terres agricoles.

Le fonds Amundi Finance et Solidarité finance ces entreprises en fonds propres et en dettes.

Le fonds est alimenté à 70% par l'épargne salariale de près d'un million d'investisseurs individuels, représentant aujourd'hui un encours de près de 5 milliards d'euros et également par les investisseurs institutionnels, parmi lesquels 26 Caisses régionales de Crédit Agricole.

Le fonds Amundi Finance et Solidarité entend poursuivre son développement grâce à la confiance renouvelée des épargnants solidaires, et à celle de nouveaux épargnants grâce aux mesures de la loi Pacte concernant l'assurance vie et l'épargne retraite, ainsi qu'à l'intérêt accru des clients des banques privées et des investisseurs institutionnels, de plus en plus sensibles aux thématiques d'inclusion sociale et environnementale.

"Avec le fonds Finance et Solidarité, notre but est de financer et d'accompagner les entreprises qui agissent le plus directement possible pour " prendre soin " des hommes, des femmes et de notre planète. En parfaite cohérence avec le Projet sociétal du Groupe Crédit Agricole, ce fonds propose un équilibre assez unique entre rendement financier et impact solidaire grâce à la confiance des épargnants qui rendent possible le développement de ces entreprises", a déclaré Laurence Laplane-Rigal, Directrice de l'investissement à impact social chez Amundi.