Le fonds Sextant France Engagement d'Amiral Gestion reçoit le Label ISR

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Figurant parmi les premiers fonds labellisés France Relance à l'automne 2020, le fonds Sextant France Engagement confirme la rigueur de son approche d'investissement socialement responsable en obtenant le Label ISR gouvernemental.

Engagée depuis 2015 dans la gestion de fonds et mandats ISR et signataire des PRI, Amiral Gestion poursuit le renforcement de sa stratégie d'investissement responsable. Cette montée en puissance s'inscrit dans la continuité de l'intégration des fondatrices du cabinet de conseil EFIRES en septembre 2020 et du lancement de la Stratégie d'Investissement Responsable 2020-2023.

Lancé fin novembre 2020, le fonds Sextant France Engagement est un fonds d'actions françaises de toutes tailles de capitalisation boursière qui vise à atteindre la meilleure performance possible à long-terme en minimisant le risque, en développant une approche fondamentale et responsable de sélection des titres. Le fonds est par ailleurs éligible au PEA.

Dans la continuité du dialogue avec les entreprises sur les aspects stratégiques et financiers, le fonds intègre une approche d'engagement actionnarial sur les dimensions extra-financières, véritable levier de collecte d'informations, d'interaction et d'impact auprès des entreprises pour les accompagner dans leur développement et leur transformation...

Pour Sébastien Ribeiro et Bastien Goumare, gérants principaux du fonds : "Notre approche vise à entamer un dialogue constructif de moyen - long terme, en priorité avec les petites et moyennes capitalisations. Nous souhaitons par cette démarche les encourager à améliorer leur transparence sur les enjeux et indicateurs de mesure ESG et climat afin d'avoir une évaluation la plus juste possible de leur performance réelle tout en ayant un impact concret et positif sur leur trajectoire de développement en la matière."

Inciter les entreprises à améliorer leurs pratiques sur les thèmes de prédilection du fonds constitue également un des objectifs clés de l'équipe de gestion. Les équipes se focalisent spécifiquement sur la réduction de l'empreinte carbone, la promotion de l'égalité hommes-femmes au sein du comité exécutif et du management ou encore sur le partage de la valeur ajoutée avec les salariés via les dispositifs d'actionnariat salariés.

Véronique Le Heup, co-directrice Investissement responsable et RSE ajoute : "Nous nous réjouissons de cette nouvelle labellisation qui vient ancrer le caractère responsable de nos investissements avec une forte corrélation entre notre identité de stock-picker et notre approche d'engagement actionnarial constructive. Ce Label vient ainsi valider l'ambition portée par les équipes d'Amiral Gestion pour une finance responsable au service d'un développement économique durable, réduisant ses impacts négatifs et développant ses contributions positives pour l'environnement et la société dans son ensemble."