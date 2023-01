Le fonds Regnan Sustainable Water and Waste Fund se place dans le premier décile de son secteur

(Boursier.com) — La boutique d'investissement durable et thématique Regnan (J O Hambro Capital Management Limited), célèbre le premier anniversaire du Regnan Sustainable Water and Waste Fund.

12 mois après son lancement (le 13.12.2021), le fonds figure dans le décile supérieur de son groupe de référence dans un environnement de marché exceptionnellement difficile.

Plébiscité par les investisseurs, les encours sous gestion dépassent les 200 millions de dollars.

Le fonds vise à générer une surperformance à long terme en investissant dans les actions cotées de sociétés durables qui apportent des solutions aux défis mondiaux liés à la gestion de l'eau et/ou des déchets. L'équipe à l'origine de cette stratégie est composée de Bertrand Lecourt et Saurabh Sharma, qui ont rejoint Regnan en 2021.

Leur processus différencié est en place depuis 9 ans et tente d'apporter une diversification supplémentaire par la combinaison des thèmes d'investissement de l'eau et des déchets.