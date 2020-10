Le fonds régional Breizh Ma Bro reçoit le label Relance

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le fonds Breizh Ma Bro, dédié au développement, au soutien et à la relance de l'économie en Bretagne et Loire-Atlantique vient d'obtenir le Label Relance. Breizh Ma Bro figure parmi les 10 premiers fonds à être labellisés par le gouvernement dans le cadre du plan de relance de l'économie française.

Le fonds régional Breizh Ma Bro est en cours d'agrément et sera disponible d'ici le début d'année 2021. Il a été co-créé par Arkéa Capital, filiale du groupe Arkéa dédiée au capital investissement, qui en assurera la gestion, et la Financière d'Orion, plateforme de conseil en gestion de patrimoine, qui aura en charge la distribution.

Si la crise sanitaire liée au coronavirus a affecté lourdement le bilan des entreprises françaises, elle a aussi contribué à l'augmentation de l'épargne des ménages les plus aisés. Pour restaurer durablement la solidité financière des entreprises françaises et leur capacité à investir, il est essentiel d'augmenter le volume de leurs financements en fonds propres et quasi-fonds propres, en s'appuyant sur l'économie des ménages.

Pour répondre à cette problématique, Arkéa Capital et La Financière d'Orion ont créé le FCPR (Fonds Commun de Placement à Risque) Breizh Ma Bro. Signifiant "La Bretagne, mon pays" en Breton, Breizh Ma Bro, vise à soutenir les PME et ETI régionales, à favoriser le maintien des centres de décision en région et encourager la création d'emploi, à travers un investissement minoritaire en fonds propres et quasi-fonds propres, aux côtés du ou des dirigeants. Le FCPR Breizh Ma Bro intervient sur le territoire breton ainsi qu'en Loire-Atlantique. Destiné à une clientèle de particuliers et disponible en compte-titres, en Assurance-Vie et à travers le dispositif PEA-PME, il est en cours d'agrément et sera proposé d'ici le début d'année 2021 par La Financière d'Orion, plateforme de conseil en gestion de patrimoine, qui figure parmi les leaders nationaux de son secteur. Arkéa Capital en assurera la gestion.

Breizh Ma Bro figure parmi les 10 premiers fonds à être labellisés par le gouvernement dans le cadre du plan de relance de l'économie française. Pour obtenir le label Relance, il convient d'investir en fonds propres ou quasi-fonds propres dans les PME et ETI françaises. Un cahier des charges environnemental, social et de bonne gouvernance guide la politique d'investissement et d'engagement entrepreneurial des fonds labellisés. Ces derniers doivent communiquer un reporting semestriel, attestant de leur respect de la Charte et valorisant la contribution de l'épargne financière au dynamisme de l'économie et des territoires.

Le fonds Breizh Ma Bro a reçu le Label Relance en tant que fonds d'investissement responsable, mobilisé pour répondre aux besoins de financement en fonds propres des PME et ETI françaises.

Cette labellisation récompense l'ensemble des actions entreprises par Arkéa Capital, en faveur du développement durable des territoires. Depuis sa création en 1982, Arkéa Capital, acteur incontournable du capital investissement français, mène une politique d'investissement axée sur l'accompagnement des acteurs du développement économique territorial, à travers des prises de participations minoritaires et durables, aux moments clés de la vie des entreprises : innovation, développement et transmission.