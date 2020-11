Le fonds Oyster Sustainable Europe obtient le Label ISR

(Boursier.com) — iM Global Partner annonce que le fonds OYSTER Sustainable Europe a obtenu le label ISR. Cette étape importante intervient alors qu'iM Global Partner renforce son engagement à proposer des solutions d'investissement actives, responsables et à forte génération d'alpha aux investisseurs européens.

Le fonds OYSTER Sustainable Europe est géré par Zadig Asset Management, spécialiste des actions européennes. Zadig AM applique une stratégie d'investissement responsable engagée, alignée sur l'ADN et le style de gestion active de la société et prenant en compte le respect par les entreprises européennes des Objectifs de Développement Durable des Nations unies (ONU).

Zadig AM est membre signataire depuis 2015 des Principes pour l'Investissement Responsable (PRI) lancés par les Nations Unies. Son fonds phare, Memnon European Equity, a obtenu le label ESG LuxFLAG en juin 2019. OYSTER Sustainable Europe est géré en tenant compte à la fois des aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et d'un cadre d'investissement durable et responsable (ISR).