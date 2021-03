Le fonds Oyster Sustainable Europe obtient la plus haute classification SFDR

Le fonds Oyster Sustainable Europe obtient la plus haute classification SFDR









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le fonds OYSTER Sustainable Europe de iM Global Partner est désormais "article 9", la meilleure classification possible en vertu du nouveau règlement européen Sustainable Finance Disclosure (SFDR). Le règlement européen SFDR, en vigueur depuis le 10 mars, a été créé pour renforcer la transparence des gestionnaires d'actifs sur la manière dont ils intègrent les risques et les opportunités liés à la durabilité dans leurs décisions et recommandations d'investissement.

Les fonds "article 9" ont pour objectif l'investissement durable et répondent aux normes les plus élevées définies par le règlement.

Le fonds OYSTER Sustainable Europe est géré par Zadig Asset Management, qui est membre signataire depuis 2015 des Principes pour l'Investissement Responsable (PRI) lancés par les Nations Unies. En novembre 2020, le fonds a obtenu le label ISR français.

Zadig Asset Management estime que l'intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) permettent de créer de la valeur et de réduire les risques à long terme, tout en favorisant un changement positif. La société utilise une approche propriétaire pour comprendre en détail chaque entreprise et ses produits ou services afin de mesurer sa contribution aux objectifs de développement durable. Le portefeuille vise la "durabilité à un prix raisonnable" et s'appuie sur des données concrètes ainsi que l'engagement pour éviter le risque de "greenwashing".

En ne se contentant pas d'une approche "best in class", Zadig AM recherche des entreprises durables qui se négocient à un prix sous-évalué en raison d'incertitudes temporaires ou des sociétés dont le modèle est en transition et qui ont été délaissées par les investisseurs, mais qui peuvent devenir plus durables avec le temps.

Pierre Philippon, directeur de Zadig Asset Management, déclare : "Après avoir obtenu le Label ISR en novembre 2020, la classification article 9 de la stratégie OYSTER Sustainable Europe au titre de SFDR confirme notre engagement en faveur d'un cadre d'investissement responsable clair et transparent".

"Nous utilisons l'expérience d'investissement de Zadig, qui a plus de 15 années de recul, pour nous assurer que l'accent mis sur la durabilité ne s'accompagne pas d'un risque excessif pour nos clients, y compris ceux liés à la durabilité. Cette approche nous a permis de surperformer le marché en 2020 malgré les fortes fluctuations observées entre le premier et le second semestre."

Philippe Uzan, CIO Asset Management d'iM Global Partner, ajoute : "Avec sa philosophie de la durabilité à un prix raisonnable, le fonds OYSTER Sustainable Europe investit dans des entreprises qui contribuent aux objectifs de développement durable de l'ONU, de manière équilibrée entre les thèmes cycliques, défensifs et de croissance. Le fonds est donc principalement conçu pour à la fois générer une surperformance financière et fournir une exposition extra-financière positive."