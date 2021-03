Le fonds OFI Fund-RS Act4 Positive Economy distingué par les Climetrics Fund Awards 2021

Le fonds OFI Fund-RS Act4 Positive Economy distingué par les Climetrics Fund Awards 2021









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — À l'occasion de la cérémonie des CDP Europe Awards ("CarbonDisclosure Project"), OFI Fund - RS Act4 Positive Economy a été primé dans la catégorie European Equity par Climetrics, la notation climatique des fonds, parmi les 5 fonds européens les plus actifs dans la transition verte.

Soutenu par le CDP et l'ISS ESG ("Institutional Shareholder Services"), deux organisations à but non lucratif financées par l'UE, Climetrics permet à tous les investisseurs de trouver des fonds qui investissent dans des entreprises gérant efficacement les questions matérielles liées au changement climatique, à la sécurité de l'eau et à la déforestation. Climetrics note 20.000 fonds, soit 30% du marché mondial des fonds.

A l'instar de la récompense obtenue en 2019 pour le fonds OFI RS Equity Climate Change (5 feuilles sur 5), cette nouvelle distinction vient illustrer l'ambition d'OFI AM de s'imposer comme un leader de l'ISR en France et en Europe.

Béryl Bouvier di Nota, Directrice adjointe des gestions actions européennes et Gérante du fonds OFI Fund - RS Act4 Positive Economy, déclare : "Cette récompense nous permet de porter les valeurs d'une économie positive plus durable et plus inclusive. Par le biais de notre stratégie d'impact investing, nous innovons et investissons dans les sociétés qui contribuent positivement aux grands enjeux du développement durable, tant climatiques que sociaux, grâce aux solutions qu'elles apportent pour y répondre. Nous avons la conviction qu'il n'y a pas de temps à perdre pour devenir un gestionnaire d'actifs responsable et ainsi rendre ce monde meilleur aujourd'hui et pour les générations futures".

À ce jour, OFI AM dispose d'une large gamme de fonds notés 5 ou 4 feuilles, les scores les plus élevés délivrés par CDP.

Ces notes témoignent de l'engagement pris par OFI AM d'intégrer le changement climatique dans sa gouvernance et dans le processus d'investissement de ses fonds.

La notation Climetrics, un indicateur d'intégration des problématiques environnementales.

Climetrics utilise une approche mesurant la capacité d'un fonds à gérer les risques importants ainsi que les opportunités liées au changement climatique, aux thématiques de la sécurité de l'eau et de la déforestation. Des enjeux qui sont aujourd'hui des préoccupations majeures pour les marchés financiers. CDP évalue également la gouvernance des gestionnaires d'actifs face aux enjeux climatiques et leurs politiques d'investissement.

Les notes attribuées par CDP mettent l'accent sur le financement de la transition climatique, en donnant de meilleurs scores aux fonds investissant dans les technologies vertes ou dans des entreprises démontrant une gestion maîtrisée des risques climatiques.