Le fonds obligataire CORUM Butler Entreprises souffle sa première bougie

(Boursier.com) — Depuis le 17 novembre 2022, CORUM Butler Entreprises complète la gamme obligataire proposée par CORUM L'Épargne. Ce fonds dit "daté" accorde une visibilité plus importante qu'un fonds obligataire classique. Il affiche un objectif de performance annualisée de 5% nette de frais (non garantie) jusqu'en 2029.

CORUM Butler Entreprises est un fonds obligataire dit "daté", c'est-à-dire que sa date de clôture est déterminée à l'avance, en l'occurrence décembre 2029. Bien qu'il demeure un risque de perte en capital, cette solution permet d'investir dans des obligations européennes à haut rendement sur cet horizon avec plus de visibilité qu'un fonds obligataire sans durée spécifique.

Rappelons qu'un fonds obligataire investit l'épargne qui lui est confiée en achetant des obligations proposées par des entreprises cherchant à se financer. Par le biais de ces produits et moyennant des frais de gestion, l'épargnant devient en quelque sorte "le banquier" d'entreprises. En contrepartie, celles-ci doivent verser des intérêts au fonds et procéder à un remboursement final (sauf cas de défaillance de paiement, c'est-à-dire si une ou plusieurs entreprises n'honorent pas leur dette obligataire en ne versant plus les intérêts dus et/ou en ne remboursant pas l'emprunt à terme).

Particularité d'un fonds "daté" : les obligations achetées doivent toutes être remboursées (sauf cas de défaillance) avant la date de clôture du fonds, connue d'avance.

Un fonds lancé pour répondre au contexte de hausse des taux d'intérêt

CORUM Butler Entreprises a vu le jour pour répondre à un contexte économique particulier :

La hausse des taux consécutive à la flambée des prix a généré, au cours de l'été 2022, une forte remontée des rendements obligataires. Dans ce contexte, CORUM Butler Entreprises affiche un objectif de performance de 5% annualisée, nette de frais, jusqu'en 2029. De plus, ces obligations sont proposés par des entreprises qui ont su démontrer leur capacité de résistance depuis la crise sanitaire...

Près de 8% de performance sur un an pour CORUM Butler Entreprises

La fenêtre d'opportunité ouverte en 2022 pour les obligations s'est élargie avec le rebond des performances obligataires depuis janvier 2023. Dans ce contexte, CORUM Butler Entreprises a réalisé une performance de 7,99% sur les douze derniers mois.

Tout comme l'ensemble de la gamme obligataire distribuée par CORUM L'Épargne, CORUM Butler Entreprises est accessible aux épargnants, à partir de 50 euros, via le contrat d'assurance vie CORUM Life, le plan épargne retraite CORUM PERLife et le contrat de capitalisation CORUM Capi (à partir de 1.500 euros). Le fonds est disponible en gestion libre ou dans l'une des six formules proposées par les contrats (ainsi qu'en gestion profilée spécifique au PER).

Un fonds disponible... tant que la fenêtre d'opportunité reste ouverte...

Comme annoncé lors de son lancement, le contexte de baisse des taux d'intérêt qui se dessine désormais devrait conduire à stopper la commercialisation de CORUM Butler Entreprises au cours du premier trimestre 2024, afin de respecter son objectif de performance.