Le fonds obligataire CORUM Butler Entreprises souffle sa première bougie

(Boursier.com) — Depuis le 17 novembre 2022, CORUM Butler Entreprises complète la gamme obligataire proposée par CORUM L'Épargne. Ce fonds dit "daté" accorde une visibilité plus importante qu'un fonds obligataire classique. Il affiche un objectif de performance annualisée de 5% nette de frais (non garantie) jusqu'en 2029.

CORUM Butler Entreprises est un fonds obligataire dit "daté", c'est-à-dire que sa date de clôture est déterminée à l'avance, en l'occurrence décembre 2029. Bien qu'il demeure un risque de perte en capital, cette solution permet d'investir dans des obligations européennes à haut rendement sur cet horizon avec plus de visibilité qu'un fonds obligataire sans durée spécifique.

Rappelons qu'un fonds obligataire investit l'épargne qui lui est confiée en achetant des obligations proposées par des entreprises cherchant à se financer. Par le biais de ces produits et moyennant des frais de gestion, l'épargnant devient en quelque sorte " le banquier " d'entreprises. En contrepartie, celles-ci doivent verser des intérêts au fonds et procéder à un remboursement final (sauf cas de défaillance de paiement, c'est-à-dire si une ou plusieurs entreprises n'honorent pas leur dette obligataire en ne versant plus les intérêts dus et/ou en ne remboursant pas l'emprunt à terme).

Particularité d'un fonds "daté" : les obligations achetées doivent toutes être remboursées (sauf cas de défaillance) avant la date de clôture du fonds, connue d'avance...