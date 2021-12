Le fonds NOVA Europe ISR fête ses 8 ans

(Boursier.com) — Eiffel Investment Group célèbre les 8 ans de NOVA Europe ISR, son fonds 'Actions' dédié aux PME et ETI européennes cotées de petites et moyennes capitalisations (small-caps).

Fort d'une stratégie d'investissement menée à travers l'Europe par une équipe de 10 professionnels issus du capital investissement, NOVA Europe ISR enregistre de solides performances depuis son lancement. Noté 5 étoiles Quantalys et 4 étoiles Morningstar, le fonds superforme son indicateur de référence et se classe à la 1ère place parmi les fonds de sa catégorie Quantalys depuis sa création il y a 8 ans (Actions Europe Petites et Moyennes Cap).

Emilie Da Silva, gérante et directrice de la gestion action chez Eiffel Investment Group déclare : "Les performances de NOVA Europe ISR depuis sa création démontrent toute la pertinence de notre approche historique de gestion. Cette approche nous a permis de convaincre chaque année de plus en plus de clients souscripteurs pour atteindre aujourd'hui un encours sous gestion d'environ 140 ME. Depuis son lancement en 2013, NOVA Europe ISR n'a d'ailleurs connu que des années de collecte positive : nous remercions nos investisseurs qui adhèrent à notre vision long terme de l'investissement dans les PME-ETI."