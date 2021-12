Le fonds Nordea 1 - North American Stars Equity célèbre son 3e anniversaire

(Boursier.com) — Nordea Asset Management célèbre le troisième anniversaire du fonds Nordea 1 - North American Stars Equity Fund (ISIN : BP USD - LU0772958525 ; BI USD - LU0772957808), une stratégie-clé en ligne avec MiFID au sein de son offre de solutions ESG STARS. Cet anniversaire a lieu moins de 300 jours avant l'entrée en vigueur des nouvelles réglementations européennes MiFID et de durabilité.

Le fonds tire parti de l'expertise de l'une des plus grandes équipes d'investissement responsable primées en Europe et remplit les conditions requises pour être considéré comme un produit relevant de l'article 8 de la réglementation SFDR ; il est également éligible à la directive MiFID.

Les analystes ESG de NAM sont pleinement intégrés aux équipes d'investissement et participent activement aux engagements avec les entreprises. Une collaboration étroite et quotidienne entre l'équipe Fundamental Equities de NAM, qui sélectionne les titres et alloue le capital, et son équipe Investissements Responsables, qui analyse les aspects ESG, facilite les programmes ESG menés par les investisseurs. L'objectif est de générer de la valeur, pour un impact réel dans le monde...

"De la génération d'idées à l'engagement auprès des entreprises, nos équipes collaborent pour construire une vision à 360 degrés des entreprises", explique Joakim Ahlberg, Gérant du fonds. "Les analystes ESG travaillent aux côtés des gestionnaires de portefeuille tout au long du processus d'investissement, fournissant des informations précieuses sur les risques et les opportunités possibles."

Le fonds détient trois labels ESG indépendants : Label ISR, LuxFLAG et Towards Sustainability.

"Le fonds Nordea 1- North American Stars Equity, comme tous nos produits d'actions ESG STARS, offre aux investisseurs un moyen de commencer à décarboniser leurs portefeuilles", déclare Eric Pedersen, Responsable des investissements responsables chez NAM. "Le fonds est géré conformément à l'engagement Net Zero en 2050, dans le cadre de l'engagement Net-Zero Asset Mangers de NAM, et son intensité carbone moyenne pondérée (WACI) est actuellement inférieure d'environ 40% à celle de son indice Russell 3000 - NR Index."