Le fonds Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund classé meilleur "collecteur ISR" 2019 par Novethic

Le fonds Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund classé meilleur "collecteur ISR" 2019 par Novethic









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Chaque année, Novethic, institution de référence de la finance durable, publie un indicateur analysant les Fonds d'Investissement Socialement Responsables distribués en France. Ce marché est en pleine croissance : en un an, les actifs sous gestion dans ce somaine ont presque doublé, atteignant 278 milliards d'euros à fin 2019. Le nombre de fonds durables est quant à lui en croissance de près de 50%, atteignant 704 fonds.

Le classement Novethic de 2019 place Nordea 1 - Global Climate and Environement Fund à la première place du podium des plus importantes collectes d'encours, avec 1,054 milliard d'euros de flux de souscription nets enregistrés en 1 an, symbole d'un franc succès auprès des investisseurs.

Lancé en 2008 par Nordea Asset Management, le fonds Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund est une référence en la matière : le fonds investit dans des sociétés qui, au travers de leurs solutions climatiques, contribuent à protéger l'environnement, en étant pionniers dans l'utilisation des énergies renouvelables.

En 2019, Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund a affiché une performance de +38% (performance au 31/12/2019).