Le fonds Nordea 1 - Emerging Stars Equity récompensé pour sa performance environnementale

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund a été récompensé par Climetrics, la notation climatique des fonds, figurant parmi les cinq premiers fonds d'actions des marchés émergents en termes de performance environnementale.

Soutenu par le CDP ("Carbon Disclosure Project") et l'ISS ESG ("Institutional Shareholder Services"), deux organisations à but non lucratif financées par l'UE, Climetrics permet à tous les investisseurs de trouver des fonds qui investissent dans des entreprises gérant efficacement les questions matérielles liées au changement climatique, à la sécurité de l'eau et à la déforestation.

Le système de notation est basé sur trois niveaux d'analyse : les avoirs du portefeuille d'un fonds, sa politique d'investissement et la gouvernance des questions environnementales par le gestionnaire d'actifs. Les notations sont attribuées sur une échelle de 1 feuille (note la plus basse) à 5 feuilles (note la plus élevée). La méthodologie complète est publique et la base de données complète de

20.000 fonds - soit 30% du marché mondial des fonds - est libre d'accès.

Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund s'est vu attribuer l'une des cinq meilleures notes dans la catégorie des actions des marchés émergents, notée par Climetrics. Ce prix signifie qu'en moyenne, les sociétés du portefeuille d'un fonds sont plus performantes en matière de divulgation et de gestion des questions importantes liées au climat, à l'eau et à la déforestation.

Juliana Hansveden, Gérante du fonds Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund, commente : "Nous sommes honorés de recevoir ce prix de Climetrics. Nous avons remporté cette récompense en axant la stratégie d'investissement de notre fonds sur la gestion du risque climatique matériel et en nous engageant auprès des entreprises pour renforcer leurs pratiques ESG. Le secteur européen des fonds joue un rôle clé dans la transition des entreprises : en investissant dans celles qui apportent des solutions aux défis environnementaux auxquels notre monde est confronté aujourd'hui et dans celles qui prennent des mesures pour lutter contre le changement climatique".