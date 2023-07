Le fonds Mer Invest de la Banque populaire Grand Ouest a 5 ans

(Boursier.com) — Créé à l'été 2018 par la Banque Populaire Grand Ouest et sa marque Crédit Maritime, le fonds Mer Invest célèbre en 2023, 5 ans d'investissements dans l'économie bleue. Créé pour soutenir le développement des activités maritimes et littorales du Grand Ouest, territoire maritime français majeur, Mer Invest a déjà investi près de 9 millions d'euros dans 25 entreprises innovantes du territoire.

Avec ce fonds dédié à la mer, la banque compte bien accélérer cette croissance et annonce 4 nouveaux projets d'ici l'automne pour un investissement de 1,7 millions d'euros en capitaux.

Mer Invest est un fonds de capital développement détenu à 100% par la Banque Populaire Grand Ouest, et sa marque Crédit Maritime. Porté cette année à 15 millions d'euros, il renforce sa capacité à accompagner les entreprises du maritime pour accélérer leur croissance et le développement économique du territoire. Le fonds investit au capital de sociétés, tant dans les activités traditionnelles que dans les activités émergentes, avec la conviction que l'économie bleue est un secteur d'avenir.

Historiquement attachée à la pêche, la conchyliculture, la plaisance, le nautisme, les activités portuaires et à l'industrie navale, la banque affirme aussi sa volonté de positionner Mer Invest comme un outil économique et financier majeur au service du développement de l'aquaculture, des biotechnologies marines, des énergies marines renouvelables et des innovations maritimes du Grand Ouest.

"C'est parce que nous connaissons les enjeux de l'économie maritime depuis longtemps, que nous avons choisi d'investir et de soutenir les entreprises innovantes et créatrices de richesses pour notre territoire. Depuis 5 ans, le fonds Mer Invest a montré qu'il pouvait être un véritable levier de croissance et un outil financier majeur pour l'accompagnement des entreprises de la filière maritime. Nous sommes convaincus de leur capacité à innover et à se développer. Avec Mer Invest, nous souhaitons continuer à accompagner ce dynamisme et le développement économique durable de notre territoire" déclare Bruno Pain, directeur général adjoint de Banque Populaire Grand Ouest.