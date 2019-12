Le fonds Mandarine Active a reçu le label allemand FNG-Siegel

Le fonds Mandarine Active a reçu le label allemand FNG-Siegel









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le fonds Mandarine Active a reçu le label allemand FNG-Siegel grâce à son processus de recherche et d'analyse ESG rigoureux et la qualité de son reporting ISR.

Le label allemand est un standard de qualité pour les fonds d'investissement responsables au sein des pays germanophones. Sa particularité consiste à exclure les entreprises qui font plus de 5% de leur chiffre d'affaires dans le nucléaire et le charbon, ou encore, celles qui violent les principes du Pacte Mondial de l'ONU. Le fonds a obtenu la note de qualité de 2 étoiles.

Le fonds Mandarine Active détient en outre le label ISR de l'Etat français depuis janvier 2018, ainsi que l'écolabel autrichien, obtenu en juillet dernier. Le fonds sélectionne les sociétés de la zone Euro offrant la capacité à réconcilier préoccupations actionnariale et sociétale dans leur stratégie de développement et utilisant l'action sociétale comme vecteur de croissance et de pérennité.

"La reconnaissance de notre démarche d'investisseur responsable engagé se poursuit avec cette troisième labellisation de notre stratégie et nous permet de renforcer nos ambitions en Allemagne et d'aider les investisseurs à orienter leurs placements" déclare Marc Renaud, Président de Mandarine Gestion. "Je suis convaincu que les bons élèves en matière d'ESG affichent de meilleures performances sur le long terme et l'obtention du label FNG-Siegel nous encourage encore plus à poursuivre notre approche ISR" a conclu Adrien Dumas, gérant du fonds Mandarine Active.