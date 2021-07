Le Fonds LDN de Mirova dépasse 200 M$ d'engagements pour son closing final

(Boursier.com) — Mirova , l'affilié de Natixis Investment Managers dédié à l'investissement durable, annonce aujourd'hui le closing final du Fonds Land Degradation Neutrality [1], un fonds d'investissement à impact qui investit dans des projets d'utilisation durable et de restauration des terres, générateurs de bénéfices dans les pays en développement. Les engagements finaux du Fonds s'élèvent maintenant à plus de 208 millions de dollars.

Le Fonds LDN, promu par la Convention des Nations Unies pour la Lutte contre la Désertification, et géré de manière indépendante par Mirova, a été lancé en 2017, dans le cadre des engagements du One Planet Summit [2] visant à mobiliser des capitaux publics et privés afin de financer à long terme des projets terrestres répondant à des normes environnementales et sociales strictes.

Le fonds investit dans des entreprises impliquées dans l'utilisation durable des terres - agroforesterie, agriculture régénérative et durable, foresterie durable sur des terres dégradées, etc. - et vise à améliorer leur durabilité et leur efficacité.

La valeur est créée par l'amélioration de la productivité et de la qualité ainsi que l'accès aux marchés au sein de chaînes d'approvisionnement durables. Les impacts positifs ciblés comprennent l'atténuation et l'adaptation climatique, la protection de la biodiversité, le développement rural et l'égalité des sexes.

[1] Neutralité en termes de dégradation des terres

[2] Sommet une Planète