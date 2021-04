Le fonds DWS Top Dividende fête aujourd'hui son 18e anniversaire

Le fonds DWS Top Dividende fête aujourd'hui son 18e anniversaire









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — 18 ans et 18 milliards d'euros ! Dans un contexte où les conséquences de l'éclatement de la bulle technologique se faisaient encore sentir et où de nombreux investisseurs avaient tourné le dos au marché boursier face aux pertes massives enregistrées depuis mars 2000, DWS a lancé en 2003 'DWS Top Dividende', l'un des premiers fonds de dividendes investis à l'échelle mondiale.

18 ans plus tard, le portefeuille géré par Thomas Schuessler, avec un volume de 18 milliards d'euros, est non seulement le plus grand fonds d'actions géré activement en Allemagne, mais aussi l'un des fonds les plus importants en Europe. Le 28 avril 2021, DWS Top Dividende soufflera ses 18 bougies...

Pour le gérant de portefeuille Thomas Schuessler, il y a deux raisons principales qui ont fait de DWS Top Dividende un classique apprécié en matière de gestion d'actifs et de prévoyance retraite : "Tout d'abord, le portefeuille ne fluctue pas beaucoup en raison de sa nature conservatrice et subit de moindres pertes en cas de chute des marchés que le marché des actions au sens large. Cela permet à nos investisseurs de dormir plus tranquillement la nuit", explique l'expert en dividendes. D'autre part, avec ses distributions sous forme de dividendes, DWS Top Dividende offre un revenu régulier et attractif - et ce, depuis 18 ans. "En période de taux d'intérêt bas, comme c'est le cas actuellement, c'est un aspect très important que les investisseurs apprécient beaucoup", explique Schuessler, qui a repris le fonds deux ans après son lancement et le gère d'une main ferme depuis...