Le fonds Durandal approche les 60 ME d'encours après plus d'un an d'historique (part B)

(Boursier.com) — Le fonds Durandal, géré selon une stratégie quantitative et systématique, approche les 60 millions d'euros d'encours après plus d'un an d'historique (part B).

Durandal a pour objectif de réaliser une performance absolue supérieure à celle de l'EONIA capitalisé, c'est-à-dire de réaliser une performance qui ne dépend pas de façon significative des variations à la hausse ou à la baisse des marchés actions. Le portefeuille est construit en actions en combinant des positions acheteuses et des positions vendeuses dans le but d'avoir une faible exposition nette.

"Pour notre sélection d'entreprises, nous nous appuyons sur la puissance et l'objectivité de l'analyse quantitative et systématique, cela nous permet de prendre en compte un très grand nombre de critères qu'ils soient fondamentaux, tel que le niveau d'endettement, ou techniques tel que le flux des fonds passif (ETF). Notre objectif est de réduire nos biais de marché, sectoriels et factoriels grâce à notre gestion des risques" explique le gérant Maxime Hayot.

La performance de l'année 2019 a été de +4% avec une volatilité maitrisée de 2,87% (Part B).

Avec 14 analystes, fondamentaux ou quantitatifs, et plus de 1.200 sociétés rencontrées par an, BDL Capital Management a l'un des plus larges dispositifs d'analyse des entreprises en Europe.