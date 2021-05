Le Fonds de Réserve des Retraites a choisi Exane Solutions pour un mandat de 200 millions d'euros

(Boursier.com) — Exane Solutions franchit une nouvelle étape dans sa capacité à fournir des solutions d'investissement pertinentes, sur mesure et efficientes à de grands investisseurs institutionnels. Le Fonds de Réserve des Retraites a ainsi fait confiance à Exane Solutions en lui confiant de plus de 200 ME d'actifs sous gestion.

Le lancement de la stratégie dédiée Exane FRR Broad Quality & Green Euro Equity souligne l'engagement sociétal d'Exane Solutions et sa volonté d'allier expertise de recherche et investissement responsable au service de la performance. Cette stratégie européenne se concentre sur le facteur qualité et poursuit un objectif de réduction de l'empreinte carbone.

Julien Morizot, Responsable de la Vente d'Exane Solutions a déclaré : "En complément de son ADN axé sur la recherche, très marqué, Exane Solutions s'illustre à travers sa capacité à innover et être force de proposition pour ses clients."

Cindy Mellul, Responsable de la Distribution en France ajoute : "Nous sommes fiers d'avoir pu répondre de manière pertinente au cahier des charges du FRR, qui a pour mission, d'investir et d'optimiser le rendement des sommes que lui confient les pouvoirs publics en vue de participer au financement des retraites. Nous souhaitons rapidement développer une autre offre de ce type pour l'ensemble de nos clients."