Le Fonds de Place 2i Sélection investit dans ROCE Fund

(Boursier.com) — Créée en avril 2020, ROCE Capital est une société de gestion indépendante. Elle déploie une seule stratégie de gestion à travers la SICAV ROCE Fund, gérée par Michael Niedzielski (ex Fidelity et T. Rowe Price). Le Fonds révélateur de talents. 2i Sélection est géré par Franck Missera et Jean-Claude Guimiot au sein de Meeschaert Amilton Asset Management. Ce fonds de Place a pour objectif de "détecter et révéler aux investisseurs institutionnels, les sociétés de gestion françaises entrepreneuriales, innovantes et génératrices d'alpha, futures leaders de la gestion."

Lancé en septembre 2020, ROCE Fund est en hausse de 43,5% depuis son lancement contre 37,5% pour son indice de référence.