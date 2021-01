Le Fonds de Garantie des Victimes entre au capital de Phitrust Partenaires

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Fonds de Garantie des Victimes (FGV) entre au capital de Phitrust Partenaires à hauteur de 5 millions d'euros. Le Fonds entend ainsi renforcer sa stratégie d'investisseur d'impact et promouvoir, développer et accompagner les entrepreneurs engagés qui intègrent, sans les opposer, les enjeux d'inclusion et environnementaux. Le Fonds de Garantie des Victimes devient ainsi l'un des plus importants actionnaires de Phitrust Partenaires, portant ses encours à 22 millions d'euros. Un représentant légal du FGV entre ainsi au comité d'investissement de Phitrust Partenaires.

Grâce à cette levée de fonds, et à l'engagement de l'ensemble de ses actionnaires déjà présents au capital, Phitrust Partenaires dispose d'une capacité d'investissement de 22 ME afin de :

-Continuer à accompagner le développement par croissance interne et externe des entreprises en portefeuille, en France et en Europe. En faire des leaders pour démultiplier leurs impacts est au centre de cette stratégie de changement d'échelle.

-Soutenir les nouveaux projets à fort impact social ayant besoin de fonds propres dans la crise actuelle, et notamment dans les domaines qui se sont révélés en tension comme l'insertion par l'activité économique, la formation, la revalorisation des métiers de proximité, l'accès à l'habitat et aux biens de premières nécessité, les soins aux personnes fragiles, l'insertion des personnes handicapées...

Le Fonds de Garantie des Victimes marque ainsi sa confiance en Phitrust Partenaires et souhaite confirmer son intérêt pour cette approche de l'impact investing.