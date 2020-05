Le Fonds d'investissement Normandie Littoral renforce ses liens avec les professionnels de la mer

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Opérationnel depuis son lancement officiel début 2020, le Fonds d'investissement normand dédié au développement du secteur maritime, littoral et fluvial bénéficie d'un excellent accueil auprès des différents acteurs avec déjà des contacts très prometteurs.

Normandie Littoral a notamment engagé des discussions avec des entreprises travaillant dans les domaines de la transformation de produits de la mer au nord de la Seine, de l'accastillage près d'Honfleur, mais aussi dans l'achat de navire en baie de Granville. Désormais en phase d'accélération dans une actualité où le renforcement des fonds propres sera clé et afin d'être en contact permanent avec les professionnels de la mer, Normandie Littoral se digitalise avec le lancement de son site internet : www.normandielittoral.fr.

Avec ce nouvel outil, les jeunes patrons pêcheurs, les mareyeurs, les sous-traitants du domaine des EMR, toutes les entreprises du secteur ayant des besoins en capitaux, ont accès à une information complète concernant les critères d'éligibilité, les démarches à suivre et sont mis en contact direct avec un interlocuteur dédié.

Un fonds pour soutenir les projets de développement et de croissance de la filière maritime et fluviale

Normandie Littoral accompagne les entreprises en développement en intervenant en fonds propres et quasi fonds propres auprès de l'ensemble des activités de la filière.

Le fonds est porté par 5 co-actionnaires, tous spécialistes de l'économie maritime : Caisse d'Épargne de Normandie, Crédit Maritime Grand Ouest, Crédit Maritime Banque Populaire du Nord, Groupama Centre Manche et Normandie Participations.

"Nous avons créé le fonds Normandie Littoral parce que la mer et le littoral sont pour la Normandie et ses 640 km des atouts naturels majeurs. A titre d'exemple, avec près de 50.000 emplois dans la filière des produits de la mer, la Normandie est la deuxième région de France. Face à ces enjeux, notre ambition est d'être un partenaire financier opérationnel aux côtés des acteurs de la mer. Nos spécialistes, tous régionaux, connaissent bien les préoccupations des professionnels de la mer et seront présents dans la durée pour les aider dans leur réflexion et la mise en oeuvre de leurs projets. Aujourd'hui, nous sommes là pour soutenir les projets de développement et de croissance de la filière maritime, littorale et fluviale." Frédéric MONCANY DE SAINT-AIGNAN, Président de Normandie Littoral.

"Notre ambition pour Normandie Littoral est de contribuer au développement de l'économie maritime normande en accompagnant 5 à 6 projets par an pour des montants compris entre 150 et 400 KE. Nous souhaitons devenir un acteur reconnu en contribuant à la diversification et au développement de l'économie maritime et fluviale normande. Notre objectif et de permettre aux entreprises dans lesquels nous investirons de disposer d'un véritable levier de financement bancaire." Christian Fremaux, Directeur de Normandie Littoral

Lancé le 28 mai 2019 à Port-en-Bessin-Huppain, Normandie Littoral est le fonds d'investissement du littoral normand concrétisé par la signature d'un protocole d'accord entre les représentants des 5 structures actionnaires : Caisse d'Épargne de Normandie, Crédit Maritime Grand Ouest, Crédit Maritime Banque Populaire du Nord, Groupama Centre Manche et Normandie Participations. Au fur et à mesure du déploiement du fonds, ces premiers coactionnaires ont vocation à être rejoint par d'autres souscripteurs pour atteindre un montant cible minimal de 10 MEUR. L'ambition est de proposer un outil financier performant et facile d'accès pour aider les acteurs de la mer et du littoral à mener à bien leurs projets. Son champ d'action est large et vise les activités industrielles, la pêche, les cultures marines, le nautisme, l'énergie. Les interventions de Normandie Littoral prennent ainsi la forme de prises de participations minoritaires dans les sociétés, en complément des financements classiques.