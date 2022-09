Le fonds core européen d'Europa Capital complète environ 60.000 m2 de transactions logistiques

(Boursier.com) — Europa Capital, un investment manager immobilier paneuropéen, annonce avoir réalisé en deux transactions distinctes, l'acquisition d'un entrepôt logistique de 46.758 m2 à Nantes auprès de DTZ Investors Logistics Development Fund I, un véhicule conseillé par DTZ Investors, ainsi que la vente d'un actif logistique de 12 171 m2 à Eindhoven, aux Pays-Bas. Les transactions ont été réalisées pour le compte du Europa Diversified Income Fund ("EDIF" ou le "Fonds").

Situé à Grandchamps-des-Fontaines près de Nantes, l'entrepôt nouvellement construit occupe un emplacement de distribution prime dans un marché caractérisé par un manque d'offre récurrent. L'actif est intégralement loué avec un bail long à Lidl, le plus grand groupe de distribution européen, et il est prévu d'en améliorer les caractéristiques en matière de développement durable.

Les entrepôts représentent désormais 42% d'EDIF, avec des actifs localisés en France, Allemagne et à travers les Pays-Bas.

EDIF a une GAV d'environ 530 millions d'euros, et plus des deux tiers de son portefeuille alloués aux secteurs logistiques et résidentiels, où les perspectives de croissance locative sont les plus fortes. En s'appuyant sur le track record d'Europa Capital en matière d'accroissement des revenus dans les projets value-add, EDIF vise une surperformance à long terme par rapport à ses indices de référence, dont les critères ESG sont un des indicateurs clefs.

Pour l'acquisition de Nantes, Europa Capital était conseillé par Alpha Logistics Real Estate, qui restera asset manager de l'actif.

Andy Watson, Fund Manager d'EDIF chez Europa Capital, a commenté "Nantes est une ville cible pour nos investissements logistiques en raison de solides fondamentaux de croissance démographique, et cet actif logistique grade A est une excellente addition pour le Fonds, avec un locataire de grande qualité et un covenant très solide. Au sein du portefeuille logistique du Fonds, les perspectives d'asset management restent très positives, aussi bien pour la croissance des revenus, qu'en matière de création de valeur à travers la réversion sur les loyers et la création d'extensions sur les fonciers détenus par le Fonds."

Cette vente s'inscrit dans le cadre de la politique d'arbitrage du portefeuille de Dtz Investors Logistics development Fund I, un fonds de développement d'entrepôts logistiques levé par DTZ Investors en 2017.