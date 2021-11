Le fonds Clartan Ethos ESG Europe Small & Mid Cap obtient le label 'FNG Siegel 2022'

(Boursier.com) — Le fonds Clartan -Ethos ESG Europe Small & Mid Cap a obtenu ce jeudi le label allemand "FNG Siegel" (FNG = Forum Nachhalitge Geldanlagen) avec deux étoiles pour l'année 2022. Le label FNG doit être renouvelé chaque année. Il certifie que le fonds répond aux normes de qualité pour les investissements durables dans les pays germanophones (Allemagne, Autriche, Liechtenstein et Suisse).

Contrairement à d'autres labels, le label FNG nécessite d'exclure de son univers d'investissements des secteurs économiques tels que les armes, le tabac ou les OGM ainsi que les entreprises violant des droits fondamentaux.

Le fonds Clartan - Ethos ESG Europe Small & Mid Cap est un fonds unique qui ne s'appuie pas sur des fournisseurs d'indices ESG classiques mais sur une combinaison de deux acteurs dédiés aux savoir-faire uniques : celui de la Fondation suisse Ethos, spécialisée dans l'évaluation des critères extra-financiers des entreprises, et celui de Clartan qui est de dénicher des sociétés aux avantages concurrentiels durables avec une décote par rapport à la valeur à long terme. Cette combinaison originale s'avère vertueuse puisque la performance passée depuis création affiche une croissance de plus de 28% à mi-novembre et que ce fonds fait partie des top 5% des fonds ESG Morningstar.

Vincent Kaufmann, directeur d'Ethos, commente : "Nous sommes très heureux d'avoir obtenu cette certification. Le label FNG est un label indépendant qui est certainement l'un des plus crédibles en Europe. Il couronne 25 années d'expertise d'Ethos dans la finance durable ainsi qu'un partenariat fructueux avec Clartan."