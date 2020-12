Le fonds BNP Paribas ENERGY TRANSITION dépasse les 1,5 MdsE d'encours

Le fonds BNP Paribas ENERGY TRANSITION dépasse les 1,5 MdsE d'encours









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Après une année solide pour le fonds BNP Paribas Energy Transition, géré par BNP Paribas Asset Management, les co-gérants Ulrik Fugmann et Edward Lees sont optimistes quant à la poursuite de la compétitivité et de la rentabilité des entreprises développant des solutions de transition énergétique. Les entreprises de ce secteur bénéficient de tendances structurelles favorables, telles que les progrès technologiques, les changements réglementaires et la croissance de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique des acteurs économiques.

Les investisseurs étant de plus en plus sensibles aux enjeux environnementaux, le fonds a connu une demande accrue de la part de clients désireux de profiter des opportunités présentées par les entreprises participant à la transition énergétique. Cette demande se retrouve également dans la gamme plus large de fonds thématiques gérés activement par BNPP AM.

Ulrik Fugmann et Edward Lees ont été nommés co-gérants du fonds en septembre 2019. Depuis janvier 2020, le fonds affiche une performance de 132%, soit plus de 127% que son indice de référence. À la mi-novembre, la taille du fonds a dépassé pour la première fois 1 milliard EUR d'encours, collectant ensuite 500 millions d'euros supplémentaires en seulement deux semaines.

Le fonds investit dans les opportunités de la transition énergétique résultant de l'augmentation de la demande d'énergie, de l'évolution du mix énergétique et du besoin croissant de solutions éco-énergétiques pour lutter contre le changement climatique. Il se compose d'un portefeuille d'actions concentré de 40 à 60 entreprises européennes, asiatiques et américaines qui conduisent le changement à travers trois thèmes fondamentaux : la décarbonisation, la digitalisation et la décentralisation.

Les sociétés du portefeuille sont généralement celles qui développent des solutions dans le domaine de la production d'énergie renouvelable et de la transition, pour remplacer le charbon, le pétrole ou le gaz; celles qui offrent une technologie conçue pour améliorer l'efficacité énergétique ou réduire les déchets (par exemple, des processus à faible émission de CO2 pour les industries à forte intensité énergétique, telles que la production de ciment ou d'acier); ou celles qui développent des infrastructures énergétiques, telles que les réseaux de transport ou les installations de stockage. Compte tenu de l'importance pour l'efficacité énergétique des développements dans le domaine du Big Data, de l'intelligence artificielle et de la robotique, de nombreuses entreprises bénéficient également des avancées technologiques dans ces domaines.

Ulrik Fugmann et Edward Lees travaillent ensemble depuis 20 ans, au cours desquels ils ont géré une gamme de stratégies énergétiques et environnementales, rejoignant BNPP AM à la mi-2019. Chez BNPP AM, ils dirigent également BNP Paribas Environmental Absolute Return Thematic Fund ("EARTH"), un fonds d'actions internationales "long/short" lancé en juillet 2020, qui investit dans les entreprises répondant à des défis environnementaux dans les marchés de l'énergie, des matériaux, de l'agriculture et de l'industrie.