Le fonds Blue Ocean de SWEN CP dépasse son objectif avec un closing final à 170 ME

(Boursier.com) — SWEN Capital Partners, acteur de référence de l'investissement durable en non coté, annonce le closing final de son second fonds d'impact européen, Blue Ocean, à hauteur de 170 MEUR. Ce premier millésime est l'un des plus grand fonds de VC au monde dédié à la régénération de la santé de l'océan.

Classé article 9 au sens de la Règlementation SFDR, ce fonds, lancé en partenariat scientifique avec l'Ifremer (L'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer) pour soutenir des jeunes entreprises dédiées à la régénération de l'océan, dépasse ainsi son objectif initial de levée de 120 MEUR. Lors de la Climate Week à New York en septembre 2023, Blue Ocean a été reconnu par Uplink, la plateforme d'innovation du World Economic Forum, comme un Top Innovative Fund for our Future.

Un fonds plébiscité par un large spectre d'investisseurs

En octobre 2022, un an après un premier closing à 52 ME, SWEN Capital Partners annonçait déjà avoir dépassé l'objectif de 120 ME pour son fonds Blue Ocean auprès d'un large panel d'investisseurs institutionnels en France dont Bpifrance et à l'international : fonds de pension, compagnies d'assurance, banques, une catégorie d'investisseurs inédite dans le domaine de l'océan. Les souscripteurs historiques (comme la Macif et le Crédit Mutuel Arkéa) ont renouvelé leur confiance.

Le fonds attire des investisseurs de référence, comme la fondation Prince Albert II de Monaco, divers investisseurs européens (Autriche, Belgique, pays nordiques...) et américains, ce qui confirme la pertinence mondiale de la thématique.