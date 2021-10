Le fonds BDL Convictions dépasse le milliard d'euros

(Boursier.com) — Fort d'une collecte nette atteignant 270 millions d'euros depuis le début de l'année, le fonds "long only" BDL Convictions, investi principalement en actions européennes, vient de passer le cap du milliard d'euros. Ce fonds a un risque action et de liquidité.

Au 29 septembre, il atteint une progression de 19,2% depuis le premier janvier, une hausse à comparer avec celle de son indice de référence, le Stoxx 600 dividendes (SXXR) qui est de 16,2%. Sur 12 mois glissant au 29/09, BDL Convictions a connu une performance de 42,72% pour la part C versus 27,73% pour son indice de référence.

La performance annualisée de BDL Convictions depuis sa création en 2008 par BDL Capital Management atteint 9,5%, tandis que celle de l'indice de référence est de 6,7%. Au total, la valeur des parts a progressé de 228,2% en 13 ans, 13 années pourtant marquées par de nombreuses crises (subprimes, euro, covid...). Sur la même période, l'indice de référence a progressé de 129,8%. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne font l'objet d'aucune garantie.

Ces résultats sont le fruit d'un parti pris, celui de la gestion active, misant sur une analyse fondamentale poussée. En 2008, BDL Convictions s'apparentait au PEA des deux fondateurs de BDL Capital Management, Hughes Beuzelin et Thierry Dupont, ainsi que de leurs collaborateurs, qui, ensemble, avaient investi 800.000 euros. Au fil des années, BDL Capital Management a constitué l'une des plus importantes équipes d'analystes à Paris, s'agissant des maisons indépendantes, cherchant toujours à approfondir sa connaissance des entreprises. Le mot d'ordre de BDL Capital Management est simple : il n'y pas de meilleur investissement que l'entreprise.