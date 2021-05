Le fonds AXIOM OPTIMAL FIX devient AXIOM SHORT DURATION BOND

(Boursier.com) — Axiom Alternative Investments, société de gestion basée à Paris et à Londres, annonce la modification du nom de son fonds Axiom Optimal Fix qui devient Axiom Short Duration Bond Fund à compter du 25 mai 2021, date de réception du prospectus officiel muni du visa.

Cette modification intervient pour mieux refléter la stratégie du fonds investie principalement sur des obligations peu volatiles à faible duration et accroître ainsi sa visibilité et son positionnement à l'international.

"Ce changement de nom nous semble aujourd'hui particulièrement important. La sortie de la crise sanitaire marque également la fin d'un cycle de taux. Si on assiste au cours des prochaines années à une hausse de la volatilité des taux ou à un retour de l'inflation, les stratégies Short Duration seront un refuge pour nombreux investisseurs obligataires" observe David Benamou, Responsable des Investissements d'Axiom AI.

Cette modification n'a aucun impact que ce soit sur l'objectif de gestion du fonds, sur le profil de risque/rendement ou sur les frais supportés par les investisseurs. Le prospectus à jour de cette modification sera disponible gratuitement sur simple demande auprès d'Axiom Alternative Investments ainsi que sur le site internet de la société de gestion www.axiom-ai.com.