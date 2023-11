Le fonds Ardian Clean Energy Evergreen Fund (ACEEF) fait l'acquisition d'un parc éolien d'une capacité de 21,6 MW en Finlande

(Boursier.com) — Ardian , un des leaders mondiaux de l'investissement privé, annonce l'acquisition de 100% de Honkajoki en Finlande, via son fonds Ardian Clean Energy Evergreen Fund (ACEEF). Les vendeurs sont deux sociétés privées de gestion d'actifs : Access Capital Partners, basée au Royaume-Uni, et KGAL, basée en Allemagne.

Après l'acquisition, ce parc sera géré par le partenaire opérationnel d'Ardian dans la région, eNordic. Dans le cadre de sa stratégie de déploiement en Finlande, ACEEF a également acquis un autre parc éolien de 6 MW en exploitation dans le pays début 2023 et développe des projets de stockage par batteries autonomes et colocalisés avec eNordic.

Ces actifs seront désormais entièrement intégrés dans OPTA, outil numérique de gestion d'actifs d'énergies renouvelables développé par Ardian. La plateforme permet d'optimiser la gestion et la performance de ses actifs et de suivre avec précision l'évolution des risques de marché dans le monde entier. OPTA collecte et analyse désormais les données de plus de 2,5 GW d'actifs renouvelables du portefeuille Infrastructure d'Ardian.

Ces acquisitions consolident le portefeuille d'énergies renouvelables d'Ardian dans les pays nordiques. Le portefeuille s'élève aujourd'hui à 1,2 milliard d'euros. Il comprend des parcs éoliens avec une capacité de plus de 500 MW, ainsi que la société d'énergies renouvelables Nevel, spécialisée en chauffage urbain, solutions énergétiques industrielles et biogaz en Finlande et en Suède.

Le fonds ACEEF continuera de cibler des technologies renouvelables éprouvées, notamment le solaire, l'éolien et l'hydroélectricité, et se tournera également vers d'autres technologies telles que le biogaz, la biomasse, le stockage et l'efficacité énergétique.