Le fonds Amplegest Pricing Power obtient le label ISR









(Boursier.com) — Dans le cadre du développement de sa démarche d'investissement responsable, Amplegest, société de gestion indépendante et entrepreneuriale, annonce aujourd'hui avoir obtenu le label public "Investissement Socialement Responsable" (label ISR) pour son fonds Amplegest Pricing Power.

"L'investissement responsable est une valeur qui est inscrite dans l'ADN de notre société depuis sa création, commente Arnaud de Langautier, Président d'Amplegest. L'attribution du label ISR s'inscrit dans le cadre d'une stratégie de long terme et constitue une étape importante dans notre démarche. Elle témoigne également de notre volonté de poursuivre notre engagement vers une finance durable et responsable. Nous entendons souvent parler de raison d'être, nous avons choisi, chez Amplegest, de passer à la raison d'agir."

Un fonds de grandes capitalisations européennes

L'équipe de gestion du fonds Amplegest Pricing Power intègre une notation ESG propriétaire à la sélection des valeurs et à la construction de son portefeuille. Amplegest Pricing Power est un OPCVM investi en moyennes et grandes capitalisations européennes, éligible au PEA et à l'assurance-vie (380 millions d'euros sous gestion).

La stratégie d'investissement repose sur la sélection de sociétés qui offrent un profil de croissance autonome et une capacité prouvée à maîtriser leurs niveaux de prix.

La sélection des titres repose sur trois niveaux d'analyse : une analyse extra-financière, une analyse financière et une analyse stratégique des entreprises. L'analyse extra-financière et l'analyse financière suivent une approche quantitative et qualitative.

La construction du portefeuille aboutit ainsi à une note moyenne pondérée ISR du portefeuille supérieure à la note moyenne ISR de l'univers investissement initial après élimination de 20% des valeurs les moins bien notées.

"La formalisation de notre démarche ISR au sein du fonds Amplegest Pricing Power est un message fort : performance et ISR ne sont pas antinomiques, bien au contraire !", déclare Gérard Moulin, responsable du pôle actions européennes et gérant du fonds Amplegest Pricing Power.