Le fonds Amarance obtient 5 étoiles sur l'ensemble de ses périodes d'investissement

(Boursier.com) — Le fonds Amarance (code ISIN : FR0010291161) consacré à la gestion d'obligations convertibles européennes, confirme les notes maximales d'Europerformance, de Morningstar et de Quantalys sur l'ensemble de ses périodes d'investissement.

"Cette distinction remarquable vient récompenser le travail de fond mené par la Financière de la Cité pour dégager des performances régulières dans différentes phases de marché. Elle situe Amarance parmi les rares fonds de sa catégorie présentant un équilibre rendement - risque d'une grande stabilité sur longue période. Pour les investisseurs, c'est le gage d'une performance de qualité avec une forte visibilité en termes d'approche et de style de gestion".

"Dans une période de remontée des taux d'intérêt et d'incertitude croissante sur les marchés d'actions, les obligations convertibles constituent un vecteur d'investissement particulièrement adapté pour les portefeuilles d'institutions et la gestion patrimoniale. Appuyée sur ses capacités d'analyse macro-économique et financière, la Financière de la Cité demeure pleinement engagée pour proposer des stratégies de placements adaptée à la nouvelle phase du cycle financier" commente l'établissement.