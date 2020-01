Le FCPR 'Extend Sunny Oblig et Foncier' référencé chez Generali

Le FCPR 'Extend Sunny Oblig et Foncier' référencé chez Generali









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Depuis Janvier 2020, le FCPR EXTEND SUNNY OBLIG ET FONCIER, premier fonds hôtelier éligible à l'assurance-vie et au placement épargne retraite (PER), est référencé chez l'assureur GENERALI qui l'intègre dans ses contrats Himalaya, Octuor, Duo Fede, Xaelidia, E Xaelidia, PERP Generali Patrimoine, Generali Platinium, Espace Invest 4, Espace Invest 5, Espace Horizon 8 et PER Generali Patrimoine.

Agréé par l'AMF en date du 29 juin 2018, le FCPR EXTEND SUNNY OBLIG ET FONCIER répond à deux problématiques: élargir les allocations vers des solutions pertinentes de private equity pour les compagnies d'assurances et permettre aux épargnants une diversification de leurs placements, décorrélée des marchés en actions traditionnels, tout en donnant du sens à leur épargne.

La stratégie du FCPR consiste à investir dans l'hôtellerie européenne répondant aux critères ESG et d'offrir une liquidité au sein du contrat d'Assurance Vie.

Rompant avec les habitudes du marché, ce fonds propose ainsi 50% minimum d'investissement dédiés au développement de PME hôtelières non cotées dont l'objectif est la reprise/création de fonciers d'exploitation dans le secteur de l'hôtellerie d'affaires en France et en Europe (gérés par la société de gestion EXTENDAM) et 50% maximum investis dans des obligations cotées exclusivement émises en euro avec l'objectif de les conserver jusqu'à échéance (gérés par le délégataire de gestion financière SUNNY AM).

Cette Unité de Compte bénéficie d'une absence de droit d'entrée et de frais de sortie et ne rentre pas dans le champ d'application de l'IFI.

"Le FCPR EXTEND SUNNY OBLIG ET FONCIER est un produit au croisement de deux classes d'actifs, le private equity et l'immobilier, et de deux marchés porteurs ceux de l'hôtellerie et du marché de l'épargne en Europe. L'hôtellerie européenne est un secteur d'investissement traditionnellement recherché par les investisseurs institutionnels du monde entier. Le FCPR Sunny Oblig et Foncier se fixe pour objectif de démocratiser cette classe d'actifs et la rendre accessible aux épargnants privés. Les projections sur le marché de l'hôtellerie en 2020 approchent les 28 milliards d'euros en Europe, confirmant la dynamique de ce marché en pleine croissance", explique Jean-Marc Palhon, Président d'EXTENDAM.