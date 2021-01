Le FCP Vatel Flexible a enregistré sa deuxième meilleure performance annuelle depuis sa création

(Boursier.com) — Vatel Capital, société de gestion spécialisée dans l'investissement dans les PME cotées et non cotées, annonce que son fonds flexible investi sur les small caps enregistre désormais une performance de 83,8% depuis sa création en 2010.

Dans un contexte de marché chahuté par la crise sanitaire et marqué par le recul des grandes capitalisations boursières, le FCP Vatel Flexible (FR0010916916) est parvenu à tirer son épingle du jeu. Après un gain de 8,48% en 2019, le fonds a, l'an passé, enregistré une performance de 16,5%, nettement supérieure à la moyenne du marché, ce qui lui a permis de dépasser son objectif de performance de 6% annuel capitalisé. Ces bonnes performances permettent au FCP Vatel Flexible d'être noté 5 étoiles Morningstar et 3 étoiles Quantalys.

Vatel Flexible est un FCP diversifié qui vise à réaliser une performance nette supérieure à 6% capitalisé par an sur la durée de placement recommandée de cinq ans. La stratégie mise en oeuvre consiste en une gestion active et discrétionnaire, l'exposition aux actions pouvant en particulier varier de 0 à 100%. Les principales règles de composition du fonds sont les suivantes : - sélection d'actions françaises de capitalisation inférieure à 250 ME : entre 0 et 80% de l'actif, avec une cible moyenne de 40% ; - sélection d'actions françaises de capitalisation supérieure à 250 ME : entre 0 et 20% de l'actif ; - sélection d'obligations et de titres de créances français : entre 0 et 100%.

Au 31 décembre 2020, l'actif net du fonds s'élevait à 42 ME, avec une allocation répartie entre 60,2% d'actions et 34,2% d'obligations. Parmi les principaux événements marquants du quatrième trimestre, on notera l'apport des titres Médicréa et Le Bélier aux OPA dont elles ont fait l'objet. Les gérants ont par ailleurs choisi de renforcer les positions sur des valeurs comme Lexibook, Egide, Valbiotis, Microwave et d'ouvrir une ligne sur Quantum Genomics à l'occasion d'une augmentation de capital par placement privé réalisée en décembre 2020. Pharmagest, Delfingen, Infotel, Derichebourg, entre autres, ont contribué à la performance du quatrième trimestre.

Par ailleurs, les obligations Orano 2024 et CMA-CMG 2021 ont été cédées au profit de Paprec 2025 et Imanes 2025 tandis que le portefeuille a bénéficié de la revalorisation de nombreuses lignes telles que CMA-CMG, Vallourec, Air France ou Tereos.