Le FBN et Bpifrance lancent leur 2ème édition de l'Accélérateur des Entreprises Familiales

(Boursier.com) — Le 13 septembre, le FBN (Family Business Network) et Bpifrance lancent leur 2ème édition de l'Accélérateur des Entreprises Familiales ! Réussir le défi d'innover et moderniser son entreprise, tout en conservant l'ADN et l'héritage familial, c'est la mission de cet Accélérateur des Entreprises Familiales. Ce programme dédié de 24 mois, imaginé par Bpifrance et le FBN France, se destine à toutes les générations d'entreprises familiales désireuses de trouver ce précieux équilibre, indispensable à la croissance et la pérennité des entreprises familiales.

Cet accélérateur répond à plusieurs objectifs :

-Structurer sa gouvernance de famille et d'entreprise pour mieux manager son organisation,

-Actionner les leviers de croissance pour renforcer la pérennité de l'entreprise,

-Développer l'attractivité de l'entreprise et travailler sur son empreinte ESG (Environnement Social Gouvernance),

-Projeter son entreprise dans le futur et gérer la transmission passée.

Cet accompagnement personnalisé s'organise en un parcours de conseils sur-mesure (dont 10 jours de diagnostic 360o pour cerner l'entreprise et ses besoins) mais aussi en sessions de formation dispensées par des experts en partenariat avec l'emlyon. Le programme promet aussi un esprit de promo intergénérationnel permettant une mise en relation exclusive entre pairs.

Bpifrance et le FBN mettent à la disposition des entreprises qui participent un chargé de mission accélérateur dédié, un responsable conseil, un chargé de mission université, un parrain de promotion, pour assurer un accompagnement personnalisé...