Le Crédit Mutuel lance la 52e édition du concours de dessin Eurojeunes destiné aux jeunes

(Boursier.com) — Pour sa 52e édition, Eurojeunes, le plus grand concours international de dessin, dévoile son thème : "Le beau, c'est quoi ?". Les jeunes artistes auront jusqu'au 31 mars 2022 pour soumettre leur oeuvre dans l'une des Caisses de Crédit Mutuel participantes.

La créativité et l'inventivité seront à coup sûr au rendez-vous de la 52e édition du concours de dessin.

Rassemblés autour d'un objectif commun, plus d'un million de jeunes issus de six pays européens (Allemagne, Autriche, France, Italie, Luxembourg et Suisse) vont concourir.

Le thème du beau sera décliné sous forme de trois questions selon les âges :

- "Que trouvez-vous beau ?", pour les 6-10 ans ;

- "Qui définit ce qui est beau ?", pour les 11-14 ans ;

- "La beauté en soi existe-t-elle ?", pour les 15-18 ans.

Pour concourir, il suffira aux jeunes de déposer leur dessin avant le 31 mars 2022 auprès d'une caisse de Crédit Mutuel participante. Tous les candidats se verront récompensés par leur Caisse de Crédit Mutuel. Les meilleurs de chaque catégorie pourront ensuite concourir au niveau national, puis tenter leur chance au niveau international.