Le Crédit Mutuel au service de ses assurés et épargnants

(Boursier.com) — Avec un rendement moyen des fonds en euros de 2,8%, en hausse de 0,50 point par rapport à 2022, et des réserves parmi les plus élevées du marché, les Assurances du Crédit Mutuel "se positionnent en acteur majeur et dynamique de l'assurance vie et de l'épargne retraite".

En décidant d'augmenter de 0,50 point les taux de rémunération des fonds en euros de l'ensemble de leurs contrats d'assurance-vie, de capitalisation et de retraite individuelle, après une hausse de 1 point en 2022, les Assurances du Crédit Mutuel démontrent leur capacité à accompagner leurs assurés dans la durée. Le taux moyen servi en 2023 s'élève ainsi à 2,8% sur la totalité des encours gérés.