Le Crédit Mutuel Arkéa commercialise une première émission obligataire structurée 'verte'

(Boursier.com) — Arkéa a réalisé en décembre dernier sa première émission obligataire structurée "green". Cette obligation verte est destinée à refinancer des projets relatifs aux énergies renouvelables. En plus d'agir en faveur de la transition environnementale par le refinancement de projets dédiés, l'obligation Sérénité Globe Décembre 20202 est indexée sur l'Ocean Care 40, un indice innovant développé par SILEX, composé de 40 valeurs européennes adoptant les pratiques les plus avancées en matière de gestion de l'eau.

Sérénité Globe Décembre 2020 constitue une nouvelle illustration de la politique d'investissement responsable menée par le groupe Arkéa.

Dans le prolongement des émissions social bond d'octobre 2019 et de juin 2020, le groupe Arkéa réaffirme son engagement en matière d'investissement responsable, par une première émission obligataire structurée "green", réalisée en décembre dernier. Son objectif : refinancer des projets relatifs aux énergies renouvelables, notamment éoliens et photovoltaïques. Distribuée au sein des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne et du Crédit Mutuel Sud-Ouest, Sérénité Globe Décembre 2020 s'est illustrée comme une solution de placement innovante pour les particuliers souhaitant concilier épargne et convictions environnementales.