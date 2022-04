Le Crédit Mutuel Arkéa cède la majorité du capital de Leetchi et MANGOPAY à Advent International

(Boursier.com) — Advent International ("Advent"), l'un des investisseurs privés les plus importants et les plus expérimentés au monde, devient l'actionnaire majoritaire de MANGOPAY et Leetchi. Cette opération permettra aux deux entités d'accélérer leur croissance sur leurs marchés respectifs. Le Crédit Mutuel Arkéa, qui inscrit son accompagnement dans une vision de long terme, reste au capital en tant qu'actionnaire minoritaire et siégera au conseil d'administration.

MANGOPAY fournit des solutions de paiement clés en main aux places de marché et aux plateformes, en s'appuyant sur un environnement de portefeuille électronique différencié. Au service de certaines des plus grandes places de marché européennes et mondiales, notamment Vinted, La Redoute, LeBoncoin, Chrono24, Rakuten ou Malt, MANGOPAY est l'une des sociétés de paiement qui connaît la plus forte croissance en Europe. Leetchi est le leader de la cagnotte en ligne en France avec plus de 18 millions d'utilisateurs et plus de 1,250 milliards d'euros de collecte depuis 2009.

Depuis son acquisition en 2015 par le Crédit Mutuel Arkéa, MANGOPAY a connu une forte croissance et développé son innovation produits. La société a augmenté ses volumes de transactions de plus de 50% par an et devrait traiter 13 milliards d'euros de volumes de transactions d'ici la fin de l'année.

De son côté, Leetchi est passé d'un rôle d'acteur pionnier de l'écosystème tech français à celui de leader confirmé du marché, connu par 2 Français sur 3. L'entreprise a accéléré sa croissance avec, notamment, l'important développement des collectes de fonds solidaires qui représentent 25% des 215 millions d'euros collectés en 2021.

Tous les actionnaires partagent un objectif commun : faire de MANGOPAY un leader mondial des solutions de paiements pour les places de marché et les plateformes en soutenant sa croissance par une expansion internationale et un développement significatif de sa gamme de produits, et poursuivre le développement de Leetchi en élargissant son offre.

Frédéric Diverrez, Directeur du pôle 'B2B' et services spécialisés du Crédit Mutuel Arkéa, commente : "Notre rôle d'investisseur engagé, exigeant et ambitieux auprès des fintechs consiste à rassembler les meilleures expertises et les moyens financiers adaptés pour accompagner les projets d'entreprise à chaque étape de leur développement. Dans un contexte de marché particulièrement concurrentiel, la prise de participation majoritaire d'Advent International au capital de Leetchi SA constitue une formidable opportunité pour accélérer la croissance à l'international de Leetchi et MANGOPAY. Nous nous réjouissons de ces perspectives et sommes engagés aux côtés d'Advent International et des équipes pour franchir cette nouvelle étape."

Romain Mazeries, PDG de MANGOPAY, commente : "Nous sommes ravis d'accueillir Advent comme nouvel actionnaire et partenaire de croissance de MANGOPAY. Leur investissement, ainsi que leur profonde expertise en matière de paiement et leur réseau, nous aideront à accélérer considérablement notre développement. Demain, les échanges mondiaux, les modèles commerciaux innovants et les nouvelles habitudes de consommation apporteront davantage de complexité et d'intermédiation dans le paysage des paiements. MANGOPAY est bien positionné pour relever ces défis et je suis très enthousiaste quant à l'innovation que nous allons apporter au marché et à nos clients existants. Nous sommes également reconnaissants envers le Crédit Mutuel Arkéa, qui nous soutient, en tant qu'actionnaire, depuis 2015."