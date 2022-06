Le Corporate au coeur de la stratégie de Willkie à Paris

(Boursier.com) — Willkie Farr & Gallagher LLP annonce l'arrivée à Paris de Fabrice Veverka en qualité d'associé au sein du département Corporate & Financial Services. Il intervient principalement dans les opérations de fusions-acquisitions visant aussi bien des sociétés cotées que non cotées, pour le compte de clients corporate et de fonds d'investissement.

Fabrice Veverka a participé à de nombreuses opérations de rapprochement significatives survenues ces dernières années sur le marché français. Il a notamment conseillé récemment Alstom lors de cession de sa plate-forme Coradia Polyvalent, de son site de Reichshoffen et de sa plate-forme TALENT 3 au constructeur espagnol CAF, ou encore Sony Music dans le cadre de la fusion de Deezer avec le SPAC I2PO qui aboutira à l'introduction en bourse des activités de Deezer.

Il fait partie des rares avocats de sa génération à avoir intégré les classements de Chambers (Global et Europe) et de Legal 500 en M&A.