Le club d'entrepreneurs 'Paris Business Meeting' s'implante à Nice

(Boursier.com) — Le 'Paris Business Meeting' est un club pour entrepreneurs dont l'excellence, la confiance, l'engagement et le partage sont au coeur des engagements. Le club de networking connait un fort succès sur la capitale depuis sa création en janvier 2021 et décide alors de surenchérir en ouvrant une nouvelle antenne à Nice.

Partagez en plein coeur de Nice les valeurs du Paris Business Meeting tant appréciées sur la capitale : l'excellence, l'humain, la confiance, l'engagement, le partage, la loyauté et la transparence. Des ambassadeurs locaux dirigeront des nouveaux groupes qui auront pour mission de maintenir la méthode PBM qui repose sur la recommandation et l'entraide. Certains membres ont déjà sauté le pas en intégrant le club de Nice. Au fil des rencontres que vous effectuerez, vous en apprendrez les uns sur les autres pour vous recommander mutuellement afin de devenir de véritables "ambassadeurs" du club Niçois.

Un club d'entrepreneurs

Le Paris Business Meeting est né en janvier 2021, fondé par Noriah Ferrah, dans l'idée de faciliter les rencontres et échanges entre entrepreneurs ambitieux en prenant part à des évènement networking audacieux. Le PBM favorise une approche innovante des évènements de networking où la connexion et le plaisir sont au coeur des échanges. Les membres du club sont sélectionnés selon leur Mindset et leur Business pour répondre aux exigences de sa fondatrice.

En mettant l'humain, le business et l'évènementiel au coeur de ses activités, le club a à coeur de répondre aux besoins du plus grand nombre. Les entrepreneurs niçois pourront bientôt profiter des évènements, workshop et conférences proposés par le PBM.

Différents formats d'évènements seront ainsi organisés chaque mois :

-Réunions Mastermind pour accompagner chaque membre dans le développement de son business,

-Afterworks pour des mises en relations professionnelles judicieuses,

-Workshops et Masterclass pour une montée en compétences via des conférences animées par des experts,

-Team building mélangeant montée en compétences et plaisir.

Noria Ferrah souhaite, via ce nouveau club, favoriser toujours plus de partenariats premium et de synergies humaines au sein de cette région fourmillant d'entrepreneurs ambitieux et motivés. Deuxième pôle de congrès national après Paris, et un des tous premiers pôles d'affaires européens, Nice était une évidence pour l'expansion du Paris Business Meeting. La ville qui attire 10 % du tourisme d'affaires Français chaque année accueillera prochainement les évènements du PBM.

A propos du Paris Business Meeting

Le Paris Business Meeting est un Club pour entrepreneurs, dirigeants, professions libérales et décideurs qui souhaitent grandir au sein d'un réseau d'affaires motivant, innovant, ambitieux et tourné vers l'avenir.

Le Club d'entrepreneurs a compris les enjeux qui se jouent actuellement pour les entrepreneurs dans cette période critique et a à coeur de répondre à leurs besoins en mettant l'humain, le business et l'évènementiel au coeur de ses activités.