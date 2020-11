Le Cercle de la Régulation et de la Supervision Financière renouvelle son bureau et sa présidence

Le Cercle de la Régulation et de la Supervision Financière renouvelle son bureau et sa présidence









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Suite à l'Assemblée Générale du CRSF (Cercle de la Régulation et de la Supervision Financière) le 15 septembre 2020, celui-ci a procédé au renouvellement de son bureau et de son président.

Le CRSF a été créé le 6 décembre 2017 afin d'approfondir la réflexion sur les objectifs, les acteurs, le fonctionnement et les impacts de la régulation et de la supervision financière.

Ses membres sont des professionnels de la Place et des experts indépendants, qui s'expriment en leur nom propre et partagent leurs opinions comme leurs recommandations sur ces sujets.

RENOUVELLEMENT DU BUREAU

Edouard-François de LENCQUESAING est élu président du CRSF. Benoit RANINI, président de TNP, et Christophe IZART, directeur général délégué de Natixis Assurances, deviennent membres du bureau.

Les membres du bureau sont élus aux fonctions suivantes :

-Michel BILGER (vice-président)

-Christophe IZART (vice-président)

-Bernard POUY (vice-président)

-Benoit RANINI (vice-président)

-Guillaume CAZAURAN (secrétaire général)

-Frédéric PICHARD (trésorier)

FINALITÉ DU CRSF

La finalité du CRSF est de concevoir les propositions les plus pertinentes pour promouvoir une régulation du secteur financier simplifiée et responsable, au service du bien commun. Ces propositions ont vocation à être présentées auprès des décideurs politiques, des superviseurs, des régulateurs et du public.

Les travaux du CRSF seront axés autour du financement, de la souveraineté, de la compétitivité, à travers une régulation simplifiée et responsable.

La contribution du cabinet de conseil TNP au fonctionnement du CRSF prend la forme d'un mécénat d'entreprise en faveur de la promotion de l'industrie financière européenne.

Le CRSF se rassemble périodiquement pour discuter de thèmes spécifiques suggérés par ses membres.

L'opinion des membres est partagée à travers la publication de points de vue indépendants sur les thèmes discutés (articles, communiqués de presse, interviews, livre blanc, etc.).