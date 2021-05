Le cabinet Secagest en Nouvelle-Aquitaine se rapproche du groupe Baker Tilly STREGO

(Boursier.com) — Dans la poursuite de son développement et compte tenu de l'évolution du métier de l'expertise comptable, le cabinet SECAGEST fait confiance au groupe de conseil pluridisciplinaire Baker Tilly STREGO pour renforcer son activité.

Ce rapprochement entre les deux entités, qui partagent une culture commune de la proximité client et du conseil, va permettre au premier de bénéficier de compétences techniques et pluridisciplinaires supplémentaires, et au second de renforcer sa couverture géographique en Nouvelle-Aquitaine.