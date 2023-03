Le cabinet parisien BCRH & Associés rejoint le cabinet national PKF Arsilon

(Boursier.com) — PKF Arsilon, acteur national de l'Expertise-Comptable, de l'Audit et du Conseil stratégique et financier annonce son rapprochement avec le cabinet parisien BCRH & Associés.

Cette alliance s'accompagne de l'arrivée de quatre nouveaux Associés au sein du groupe aux 26 bureaux et aux 730 collaborateurs.

"Le renforcement de nos effectifs ouvre pour Paris des perspectives de croissance forte", commente Laurent Delcourt, Associé PKF Arsilon. "Notre stratégie de rapprochement et de transmission s'est faite dans la volonté de voir nos jeunes Associés adhérer pleinement à un projet d'envergure nationale avec une dimension internationale et la perspective d'une croissance forte", ajoutent Jean-François Plantin et François Sors, Associés historiques de BCRH & Associés. Georges Morlet, Associé BCRH & Associés complète : "Au quotidien, nos équipes et nos clients pourront bénéficier de la force de frappe d'un cabinet national qui reste malgré tout à taille humaine".