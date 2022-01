Le cabinet François Chartier rejoint Crystal

(Boursier.com) — Le cabinet de conseil en gestion de patrimoine François Chartier, dirigé par François, Sylvie et Alain-François Chartier, rejoint Crystal et son pôle Expert & Finance regroupant des CGP tournés vers l'inter-professionnalité.

Doté de 150 ME d'encours, le cabinet François Chartier figure parmi les cabinets les plus importants et renommés de la région Centre-Val de Loire. Il accompagne une clientèle de chefs d'entreprises et professions libérales et a développé un savoir-faire reconnu en prévoyance. Il viendra renforcer Expert & Finance avec l'ouverture d'un vingt-unième bureau à Tours.

Par cette opération, la 13e en 6 mois, Crystal confirme sa position de principal consolidateur du marché des CGP en France et démontre la capacité d'attraction de son Partnership.

"Nous sommes heureux de rejoindre Crystal et son pôle Expert & Finance, dont le projet nous a séduits pour continuer à développer notre cabinet et renforcer notre offre" déclare François Chartier.

Jean-Maximilien Vancayezeele, Directeur Général de Crystal Holding et d'Expert & Finance indique que "nous avons été impressionnés par la qualité de l'expérience client offerte par le cabinet François Chartier, très personnalisée et exigeante, avec en outre un savoir-faire en prévoyance et en épargne, et une clientèle de professions libérales notamment médicales et juridiques".

"Ce rapprochement valide le succès de notre démarche de consolidation et la portée de notre projet de Partnership, à Paris comme dans les régions" ajoute Benjamin Brochet, Directeur Général Délégué de Crystal Holding.

"L'acquisition du cabinet François Chartier s'inscrit dans notre logique d'accompagnement des structures familiales et de transmission entre les générations" ponctue Bruno Narchal, Président de Crystal Holding.