Le bureau de Bordeaux de Christie & Co accompagne Apicap dans la cession de 8 hôtels sous enseigne Altica

(Boursier.com) — Le bureau Christie & Co de Bordeaux vient de finaliser la cession de 8 hôtels Altica détenus par un groupe d'investisseurs emmenés par la société de gestion parisienne Apicap. Les acquéreurs sont tous des professionnels issus du monde hôtelier. Une vente d'ampleur qui porte à 10 le nombre d'hôtels Altica vendus par Christie & Co. Mandatée en exclusivité par Altica, chaîne hôtelière indépendante dans le Grand Sud Ouest, et ses investisseurs, la société de conseil spécialisée en hôtellerie avait déjà opéré en 2019 la vente des établissements de Périgueux et Pau, passés respectivement sous enseigne Ibis Budget et B&B.

Menée par Yoann Vittoz, qui dirige le bureau de Bordeaux de Christie & Co, et Emmanuel Aubrée, à la tête du bureau de Rennes, la transaction concerne 8 hôtels 2 et 3 étoiles représentant 441 chambres détenues en murs et fonds de commerce. Trois établissements sont situés en périphérie bordelaise, deux à la Teste-de-Buch, un à Anglet, un à La Rochelle et un à Sarlat.

Les hôtels attirent un mix clientèle affaires et loisirs et ont fait l'objet de travaux ou vont être rénovés pour répondre aux normes Kyriad, B&B, Ibis Budget, greet et Sure hôtel By Best Western.