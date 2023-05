Le BIM Groupe investit 600.000 euros pour donner un second souffle à Kippit

(Boursier.com) — Le 28 mai, le BIM Groupe, acteur FrenchFab de la re?-industrialisation et de l'innovation en France, a annoncé la reprise de la société Kippit, spe?cialise?e dans la fabrication de petit électroménager re?parable et respectueux de l'environnement.

Le BIM Groupe est connu pour sa participation dans Daan Tech à l'origine du lave-vaisselle Bob, mais aussi dans Athana qui apporte une solution non médicamenteuse aux bouffées de chaleur à la ménopause, MyMoony qui soulage les femmes qui souffrent de règles douloureuses, Lizia qui commercialise une lampe de lecture innovante et made in France déjà vendue à plus de 12 000 exemplaires, Lumside qui commercialise des systèmes de désinfection UV-C et FrenchCarbon qui développe des technologies de stockage de C02.

Cet investissement marque une e?tape importante dans la volonte? du BIM Groupe de poursuivre sa diversification dans l'industrie et de bâtir des synergies industrielles entre ses participations.

Suite a? la validation par le tribunal de commerce de Toulouse, le BIM Groupe à repris la société Kippit alors en liquidation judiciaire, en partenariat avec PHX Support, la société toulousaine derrière les détecteurs de métaux XPlorer et les chauffages solaires Heliofrance.

Afin de relancer l'activite? de Kippit et de de?velopper une gamme d'appareils e?lectrome?nagers innovants et durables, le BIM Groupe a créé une filiale, Kippit Alive SAS (Kippit Technologies), en association avec avec PHX Support.