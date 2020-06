Le 2e fonds pan-européen de la gamme Value-Add d'Invesco Real Estate a réalisé son 3ème closing

Le 2e fonds pan-européen de la gamme Value-Add d'Invesco Real Estate a réalisé son 3ème closing









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Invesco Real Estate (IRE), société internationale de gestion d'actifs immobiliers, annonce le troisième closing de son fonds European Value Add II (EVAF II). À ce jour, la société a levé 550 des 750 millions d'euros visés auprès de 18 investisseurs européens, britanniques et américains. Invesco prévoit de se doter d'un effet de levier lui permettant d'investir jusqu'à 1,9 milliard d'euros dans sa stratégie pan-européenne Value Add.

La stratégie d'EVAF II s'inscrit dans la lignée du premier fonds de la gamme, en se concentrant sur les marchés européens les plus liquides, où l'équipe dédiée d'IRE gère activement ses actifs immobiliers pour les préparer à leur entrée sur le marché "core".

Avec un portefeuille à ce jour de quatre investissements dans les secteurs de la logistique et du résidentiel en Europe centrale, en Italie et en Espagne, le fonds prévoit d'investir les 82% d'engagements restants au cours des trois prochaines années dans des opportunités adaptées au contexte post-crise COVID-19.

Sébastien Daguenet, directeur chargé du portefeuille clients chez Invesco Real Estate déclare : "Le fait que 90% de nos investisseurs actuels aient choisi de renouveler leurs engagements dans notre deuxième fonds témoigne de leur confiance dans notre équipe. Nous allons continuer de mener à bien ce qui a été un programme très réussi jusqu'à présent. Nous sommes ravis de pouvoir continuer à construire notre historique de performance dans cette stratégie en pleine expansion."

Kevin Grundy, directeur exécutif de la gestion des fonds chez Invesco Real Estate, ajoute : "Nous nous appuyons sur la profondeur de la plateforme d'Invesco à travers l'Europe pour identifier les opportunités d'investissement où notre gestion intensive des actifs offre la possibilité de générer des performances supérieures. Le COVID-19 redéfinit ce que les investisseurs et les locataires souhaitent acquérir et occuper, et le fonds entend se positionner comme l'un des premiers à répondre à ces changements."

Le closing final de l'EVAF II aura lieu cet été.