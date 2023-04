LCM Partners clôture la stratégie Credit Opportunities 4 pour un montant de 4,1 MdsE

(Boursier.com) — LCM Partners (LCM) a annoncé aujourd'hui la clôture finale réussie de la stratégie Credit Opportunities 4, avec des engagements de capitaux totaux de 4,1 milliards d'euros pour le fonds commun et plusieurs comptes gérés séparément.

Des engagements ont été reçus de la part de 23 commanditaires, avec le soutien de plusieurs des plus grands investisseurs institutionnels au monde, y compris des régimes de retraite, des fonds souverains et des compagnies d'assurance d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie.

Fondé en 1998, le groupe s'est développé pour devenir l'un des plus grands gestionnaires spécialisés dans le crédit privé en Europe, avec une expérience inégalée dans la gestion des prêts à la consommation et aux PME.

Avec plus de 1.100 personnes réparties dans 14 bureaux à travers 9 pays européens, la société est responsable d'environ 60 milliards d'euros de valeur de prêt. Soutenu par une équipe de direction en place depuis 2002 et un entrepôt de données qui consiste en des données prêt par prêt sur plus de 5,3 millions de clients depuis sa création, Credit Opportunities acquiert des pools granulaires de prêts performants, reperformants et non performants auprès de banques et d'autres institutions financières.