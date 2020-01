LCL Smartbusiness se renforce et accueille Bessé

LCL Smartbusiness se renforce et accueille Bessé









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Pour aider ses clients PME et ETI à se protéger de risques cyber croissants, LCL SMARTBUSINESS se renforce et accueille Bessé, leader français du conseil en assurances cyber.

LCL SmartBusiness est le programme de LCL Banque des Entreprises dédié à l'accompagnement des PME et des ETI dans l'identification de leurs enjeux de transformation et la conception des solutions ad hoc. Un an après son lancement, ce programme a déjà touché près de 400 entreprises dans les domaines de l'open-innovation (Early Metrics, Synintra) et de la cyber-sécurité (Almond).

Le risque cyber est devenu le risque le plus redouté des Entreprises, les attaques s'avérant de plus en plus fréquentes, de plus en plus sophistiquées et de plus en plus invalidantes. C'est la raison pour laquelle LCL SmartBusiness s'enrichit d'un nouveau partenaire de renom, avec Bessé, leader français du conseil en assurances cyber aux ETI et Grandes Entreprises.

Prolongement naturel

L'assurance cyber est le prolongement naturel indispensable des mesures de protection prises en amont en matière de cyber sécurité. L'analyse des risques résiduels, l'appréhension des préjudices potentiels de toute nature (notoriété, réglementation, financier), la construction et le pricing des garanties les plus adaptées et enfin la recherche des meilleurs assureurs, constituent le socle de l'expertise et de la valeur apportées par Bessé.

"Avec Almond et Bessé réunis au sein de LCL SmartBusiness, les clients Entreprises de LCL bénéficieront d'un haut niveau d'expertise et de service pour évaluer, construire et renforcer leurs dispositifs de protection globale contre le risque cyber. C'est une nouvelle illustration de la conviction portée par LCL Banque des Entreprises, que la valeur ajoutée qu'elle se doit d'apporter à ses clients PME et ETI dépasse la dimension d'un accompagnement bancaire classique, fusse-t-il de haut niveau" explique Olivier Nicolas, Directeur du marché des Entreprises et des Institutionnels chez LCL.

"L'entreprise cyber-résiliente est celle qui met en oeuvre tous les maillons de cette chaîne de valeur : gouvernance du risque, prévention, protection et transfert du risque résiduel au marché de l'assurance. Pour nous, le risque cyber est le risque de demain. C'est l'enjeu majeur dans le pilotage des risques en France. Il s'agit d'un risque systémique, immédiat, qui peut être global et dont on ne mesure pas toutes les conséquences éventuelles" complète Pierre Bessé, Président directeur général de Bessé.