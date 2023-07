LCH SA (LSE Group) : LCH RepoClear SA fusionne ses services RepoClear et EURGCPlus

(Boursier.com) — LCH RepoClear SA annonce la fusion de son service de compensation des transactions cash et Repo des dettes gouvernementales Euro, spécifiques et "vrac", avec son service EURGCPlus de Repo tripartite, lancé en 2014 en collaboration avec Euroclear et la Banque de France. Cette consolidation renforce les services de compensation multi-actifs de LCH SA au niveau mondial.

Grâce à cette fusion, la liquidité d'EURGCPlus va s'ajouter aux 3.300 milliards d'euros de liquidité de RepoClear de LCH SA, offrant ainsi des opportunités de netting supplémentaires pour les adhérents, et un accès complémentaire à une liquidité stable, tout en optimisant la gestion du collatéral. Les services fusionnés simplifient l'accès au plus large pool de liquidité compensée en Euro pour le Repo "vrac".

Par ailleurs, la fusion des deux services permet de réduire les coûts d'utilisation du service de compensation grâce à l'unification des deux fonds de défaut. De plus, un appel de marge commun et un reporting mutualisé pour les deux services apportent des bénéfices additionnels aux adhérents pour la gestion opérationnelle quotidienne. Par exemple, les adhérents pourront plus efficacement et simplement prêter des actifs via des Repo spécifiques et recycler le cash ainsi généré au travers de Repo tripartites en EURGCPlus. Ceci leur permet de gérer l'ensemble de leur inventaire d'actifs dans un écosystème unique et consolidé.

RepoClear SA anticipe qu'un nombre croissant d'institutions financières souhaitera bénéficier de cet accès unique à la liquidité. En effet, les Etats ont augmenté les émissions de dettes, sans pour autant alléger les contraintes s'appliquant aux bilans des institutions intermédiaires sur le marché. RepoClear propose de faciliter la gestion de ces besoins de liquidité grâce au modèle Sponsored Clearing, qui permet au buy side d'accéder à ce pool de liquidité tout en libérant la capacité bilancielle des banques. Avec l'obligation de compensation des swaps de taux effective depuis juin 2023 pour les fonds de pension, le besoin d'accès continu à la liquidité est fondamental, notamment afin de couvrir les appels de marges en espèces auprès des chambres de compensation. La fusion des services chez RepoClear SA renforce cet accès à un pool de liquidité unique.

A ce sujet, Emmanuel Rolland, Responsable de RepoClear & Collateral and Liquidity Management (CaLM), nous partage, "Nous nous réjouissons de renforcer notre collaboration de long terme avec Euroclear et la Banque de France afin de proposer aux acteurs du marché, buy side et sell side, un accès renouvelé à la liquidité du Repo tripartite compensé. En fusionnant EURGCPlus avec le plus grand pool de liquidité en Euros compensé au monde, RepoClear accroit ainsi l'offre de gestion du collatéral à destination des membres de notre service."

"Grâce à cette fusion, nous offrons aux institutions financières de plus grandes opportunités de netting tout en optimisant les appels de marge et harmonisant les processus opérationnels et de reporting. Faciliter l'accès à la liquidité compensée pour tous les acteurs de marché n'a jamais été aussi essentiel qu'aujourd'hui, à la lumière des récents évènements de marché. Nous continuerons à travailler avec les institutions financières et nos partenaires dans cette direction."

Olivier Grimonpont, Directeur Général, responsable Gestion de Produit & Liquidité de marché, Euroclear, a déclaré : "Cette fusion est l'évolution naturelle d'un service qui a suscité un intérêt croissant de la part des banques d'investissement, des trésoreries et d'acteurs clés du marché, afin de gérer efficacement le collatéral éligible à l'Eurosystème et de générer des liquidités au sein du marché compensé. En combinant ces deux solutions, LCH RepoClear offre une solution efficace et véritablement robuste aux clients s'appuyant sur les forces de notre partenariat de longue date. Nous sommes extrêmement heureux de franchir cette nouvelle étape avec LCH et la Banque de France et de continuer à soutenir le marché."